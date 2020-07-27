Если бы в ближайшее воскресенье проводились президентские выборы, глава государства Игорь Додон набрал бы наибольшее количество голосов в свою поддержку – 46,1% от числа определившихся избирателей. Таковы данные исследования «VOX Populi июль – 2020. Молдова после трех десятилетий независимости: социологические аспекты», проведенного ассоциацией социологов и демографов. На втором месте расположилась лидер ПДС Майя Санду – 25,5%. За Андрея Нэстасе готовы голосовать 10%, а за Ренато Усатого – 6,8%. Лидер ДПМ Павел Филип может рассчитывать на 5,7%.

Опрос был проведен с 14 по 24 июля, выборка составляет 1175 респондентов из 87 населенных пунктов. Погрешность – 3%.

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