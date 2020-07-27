Понедельник, 27 июля 2020, 17:54

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Молдове за Игоря Додона готовы проголосовать 46.1% сограждан

27 июля
14:46 2020
Версия для печати

Если бы в ближайшее воскресенье проводились президентские выборы, глава государства Игорь Додон набрал бы наибольшее количество голосов в свою поддержку – 46,1% от числа определившихся избирателей. Таковы данные исследования «VOX Populi июль – 2020. Молдова после трех десятилетий независимости: социологические аспекты», проведенного ассоциацией социологов и демографов. На втором месте расположилась лидер ПДС Майя Санду – 25,5%. За Андрея Нэстасе готовы голосовать 10%, а за Ренато Усатого – 6,8%. Лидер ДПМ Павел Филип может рассчитывать на 5,7%.

Опрос был проведен с 14 по 24 июля, выборка составляет 1175 респондентов из 87 населенных пунктов. Погрешность – 3%.

Читайте также: На какой из знаков зодиака в августе прольется золотой дождь?

Василиса Володина: Что приготовила нам Вселенная до конца 2020 года

Что обещают звезды всем знакам зодиака с 27 июля по 2 августа

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,72+0,13%
EUR19,66+1,06%
GBP21,52+0,74%
UAH0,60+0,35%
RON4,07+1,25%
RUB0,23+0,13%

Курсы валют в MDL на 27.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд