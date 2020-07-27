Указ о промульгации закона о выделении пособия наследникам медиков, погибших в борьбе с COVID-19, опубликован в «Monitorul Oficial». Согласно документу, правом на получение пособия обладают супруги – в течение 5 лет с даты гибели второго супруга, дети до 18 лет, а в случае учебы – до окончания, но не позже 23-летнего возраста. В случае отсутствия наследника из вышеуказанных категорий пособие выдается одному из родителей.

Размер выплаты устанавливается в зависимости от категории наследника. Так, для супругов – в размере 50% от расчетной базы, для детей – 75% на каждого наследника, для родителей в размере 50%. В то же время в проекте предусмотрено, что размер начисленного пособия не может быть менее 50% размера среднемесячной заработной платы по экономике на дату расчета пособия. Согласно документу, пособие устанавливается со дня смерти, если заявление и необходимые документы были поданы в течение 90 дней с этого дня.

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