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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 27 июля 740 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на 27 июля 740 смертей от инфекции
27 июля
11:51 2020
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На утро 27 июля зафиксированы еще 5 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 70-летняя женщина из муниципия Унгены, 55-летняя женщина из муниципия Бельцы, 68-летняя женщина из Кишинева, 80-летний мужчина из района Анений-Ной, 64-летняя женщина из Оргеевского района.

На утро 27 июля 16154 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 740 человек умерли от инфекции.

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