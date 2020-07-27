Понедельник, 27 июля 2020, 12:50

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Кику: Кабмин одобрит 29 июля соглашение о кредите с ЕС в € 100 млн

27 июля
11:46 2020
Версия для печати

Правительство Молдовы на этой неделе одобрит Соглашение с ЕС о выделении макрофинансовой помощи в 100 млн евро. Глава кабмина Ион Кику заявил, что в среду, 29 июля, документ будет рассмотрен на заседании правительства.

«В среду мы одобрим это соглашение. Оно будет подписано как правительством, так и Европейской комиссией», – сказал Кику.

Цель этого соглашения – обеспечить доступ страны к внешним ресурсам, снизить давление на платежный баланс и удовлетворить нужды бюджета в нынешних сложных условиях. Кредит будет предоставлен двумя равными траншами в течение одного года. Срок погашения – 15 лет, а возврат осуществляется одной выплатой. Процентная ставка зависит от стоимости, по которой Европейская комиссия будет занимать средства на международных финансовых рынках.

Читайте также: Что обещают звезды всем знакам зодиака с 27 июля по 2 августа

Василиса Володина: Что приготовила нам Вселенная до конца 2020 года

На какой из знаков зодиака в августе прольется золотой дождь?

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,61–0,54%
EUR19,43–0,14%
GBP21,31–0,26%
UAH0,60+0,33%
RON4,02+0,12%
RUB0,23–0,38%

Курсы валют в MDL на 27.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд