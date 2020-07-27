Правительство Молдовы на этой неделе одобрит Соглашение с ЕС о выделении макрофинансовой помощи в 100 млн евро. Глава кабмина Ион Кику заявил, что в среду, 29 июля, документ будет рассмотрен на заседании правительства.

«В среду мы одобрим это соглашение. Оно будет подписано как правительством, так и Европейской комиссией», – сказал Кику.

Цель этого соглашения – обеспечить доступ страны к внешним ресурсам, снизить давление на платежный баланс и удовлетворить нужды бюджета в нынешних сложных условиях. Кредит будет предоставлен двумя равными траншами в течение одного года. Срок погашения – 15 лет, а возврат осуществляется одной выплатой. Процентная ставка зависит от стоимости, по которой Европейская комиссия будет занимать средства на международных финансовых рынках.

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