Переговоры с МВФ по поводу новой программы сотрудничества находятся на завершающем этапе. Сторонам удалось прийти к договоренности по большинству областей, в том числе по налоговой. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Ион Кику.

«Мы не взяли ни единого обязательства, которое предусматривало бы введение новых налогов или ужесточение налогового администрирования и в целом налогового бремени для экономических агентов и граждан», – заявил Кику.

По словам Иона Кику, остались некоторые элементы для согласования с МВФ, в том числе реформа юстиции. Финансовая поддержка составляет 550 миллионов долларов. Большая часть суммы будет использована для поддержки бюджета, а небольшая – для пополнения валютных резервов.

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