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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове пострадавшие от засухи сельхозпроизводители получат помощь

27 июля
11:41 2020
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Параллельно с выделением 100 млн леев для аграриев правительство одобрит дополнительные меры по финансовой поддержке сельхозпроизводителей, которые пострадали в результате засухи. Премьер Ион Кику заявил, что эта тема обсуждалась в понедельник утром с президентом Игорем Додоном и спикером Зинаидой Гречаный. Глава кабмина отметил, что засуха нанесла ущерб как зерновым первой группы, так и второй.

«У нас была надежда, связанная со второй группой, но, к сожалению, и она пострадала. Мы обсудили выделение дополнительных средств, кроме этих 100 млн леев. Мы предоставим дополнительную информацию. У нас есть возможность выделить эти дополнительные средства в зависимости от степени ущерба», – заявил премьер.

Аграрии, которые пострадали в результате природных бедствий в нынешнем году, получат в ближайшее время государственные субсидии. По инициативе депутатов ПСРМ на эти цели направят дополнительные 100 млн леев в Национальный фонд развития сельского хозяйства и окружающей среды. Это стало возможно после того как правительство взяло на себя ответственность перед парламентом за внедрение ряда законов.

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