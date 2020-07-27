Об этом заявил премьер Ион Кику, который оптимистично смотрит на перспективу сохранения бюджетной стабильности в ближайшие месяцы.

«Мы можем констатировать, что и в июле у нас стабильная ситуация. Доходы в июле 2020 года на том же уровне, что и в июле 2019 г. Наш майский прогноз подтверждается, и надеемся, что продолжим таким же образом и далее», – заявил Кику после совместного заседания в администрации президента.

Премьер отметил, что все важные и срочные проекты были одобрены парламентом, а у кабмина не осталось задолженностей и препятствий для продолжения работы в условиях завершения весенне-летней сессии. Также, кабмин выполнил все взятые на себя обязательства для получения макрофинансовой помощи.

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