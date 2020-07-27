Понедельник, 27 июля 2020, 12:49

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Кику: Вопреки пандемии и экономическому кризису, ситуация стабильна

27 июля
11:41 2020
Версия для печати

Об этом заявил премьер Ион Кику, который оптимистично смотрит на перспективу сохранения бюджетной стабильности в ближайшие месяцы.

«Мы можем констатировать, что и в июле у нас стабильная ситуация. Доходы в июле 2020 года на том же уровне, что и в июле 2019 г. Наш майский прогноз подтверждается, и надеемся, что продолжим таким же образом и далее», – заявил Кику после совместного заседания в администрации президента.

Премьер отметил, что все важные и срочные проекты были одобрены парламентом, а у кабмина не осталось задолженностей и препятствий для продолжения работы в условиях завершения весенне-летней сессии. Также, кабмин выполнил все взятые на себя обязательства для получения макрофинансовой помощи.

Читайте также: На какой из знаков зодиака в августе прольется золотой дождь?

Василиса Володина: Что приготовила нам Вселенная до конца 2020 года

Что обещают звезды всем знакам зодиака с 27 июля по 2 августа

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,61–0,54%
EUR19,43–0,14%
GBP21,31–0,26%
UAH0,60+0,33%
RON4,02+0,12%
RUB0,23–0,38%

Курсы валют в MDL на 27.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд