Луна в Скорпионе. Время решительных действий и принятия ответственных решений

Кажется ли вам Луна далекой и холодной? Если да, то попробуйте приблизить и согреть ее. Мечтайте, глядя на Луну, и она подкрадется ближе, чтобы не пропустить ни одну из ваших мечт! Согревайте ее своими красивыми и такими сладкими мечтами, и она станет вашим добрым союзником, который никогда не предаст и никому не раскроет ваши тайны.

Что же готовит нам царица ночи 27 июля?

День важный и очень значительный. Если вы человек активный, то пришло ваше время – время решительных действий и принятия ответственных решений. Это период, когда организм набирает силы и активизирует мозговую деятельность, вы можете быстро концентрироваться на любом деле, дать критическую оценку любому действию и также оценить свои поступки. Вы способны отделить зерна от плевел. Действуйте! Начинайте любое дело, реализуйте запланированное и беритесь за новое. Главное – трезво оцените свои силы и не надо взваливать на себя неподъёмный груз. Для успешности и поддержки своих начинаний будьте аккуратны в высказываниях, особенно касающихся ваших партнеров, коллег, друзей и близких.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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