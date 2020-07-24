В Германии создали самое тонкое в мире зеркало
Само оно невидимо, зато отражение в нем заметно хорошо
Специалисты Института квантовой оптики имени Макса Планка разработали зеркало, невидимое человеческим глазом. Оно состоит всего из одного слоя атомов, а толщина – в тысячу раз меньше человеческого волоса.
Из-за особого строения новый зеркальный материал способен давать очень сильное отражение, и для этого не нужно никаких оптических приспособлений – все видно невооруженным глазом.
Конечно, в быту такой материал не пригодится, а вот для современной науки такая разработка очень ценна. Ее можно будет эффективно использовать, например, в области обработки цифровой информации, пишет журнал «Nature».
Читайте также: Мужчины каких знаков зодиака о любви предпочитают не говорить