Само оно невидимо, зато отражение в нем заметно хорошо

Специалисты Института квантовой оптики имени Макса Планка разработали зеркало, невидимое человеческим глазом. Оно состоит всего из одного слоя атомов, а толщина – в тысячу раз меньше человеческого волоса.

Из-за особого строения новый зеркальный материал способен давать очень сильное отражение, и для этого не нужно никаких оптических приспособлений – все видно невооруженным глазом.

Конечно, в быту такой материал не пригодится, а вот для современной науки такая разработка очень ценна. Ее можно будет эффективно использовать, например, в области обработки цифровой информации, пишет журнал «Nature».

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