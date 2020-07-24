Пятница, 24 июля 2020, 17:30

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

В Древней Греции строили пандусы для инвалидов

24 июля
15:21 2020
Версия для печати

Это делалось для того, чтобы обеспечить им доступ в храмы

О том, что в античных храмах имелись пандусы, специалистам было известно давно. Но до сих пор их считали местами для жертвоприношения. Однако доктор Дебби Снид из Калифорнийского государственного университета пришел к выводу, что эти конструктивные элементы зданий были предназначены для того, чтобы облегчить инвалидам доступ в храмы, тем более, что существовали специальные «лечебные» места поклонения, где молились об излечении.

Ученый считает это самым древним примером соблюдения гражданских прав людей с ограниченными возможностями, сообщает «Daily Mail».

Читайте также: Мужчины каких знаков зодиака о любви предпочитают не говорить

Астрологические советы: Чтобы август был с Удачей

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,75–0,08%
EUR19,46+0,09%
GBP21,38+0,17%
UAH0,60+0,22%
RON4,03+0,22%
RUB0,23–0,82%

Курсы валют в MDL на 24.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд