Это делалось для того, чтобы обеспечить им доступ в храмы

О том, что в античных храмах имелись пандусы, специалистам было известно давно. Но до сих пор их считали местами для жертвоприношения. Однако доктор Дебби Снид из Калифорнийского государственного университета пришел к выводу, что эти конструктивные элементы зданий были предназначены для того, чтобы облегчить инвалидам доступ в храмы, тем более, что существовали специальные «лечебные» места поклонения, где молились об излечении.

Ученый считает это самым древним примером соблюдения гражданских прав людей с ограниченными возможностями, сообщает «Daily Mail».

Читайте также: Мужчины каких знаков зодиака о любви предпочитают не говорить

Астрологические советы: Чтобы август был с Удачей