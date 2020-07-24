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Газета "Кишиневские новости"

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В Венеции стало слишком много толстых туристов

24 июля
14:51 2020
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Поэтому в гондолы теперь сажают меньше экскурсантов

Любимое развлечение туристов в Венеции – катание в гондолах по каналам. Но в последние годы отмечается, что стало значительно больше людей с лишним весом, чем их насчитывалось десять-пятнадцать лет назад. Поэтому Ассоциация гондольеров приняла решение вместо пятерых пассажиров, как было до сих пор, сажать в лодку только четверых – иначе в нее может попасть вода, да и управлять перегруженной гондолой труднее.

Это сделано по примеру ограничений, действующих в лифтах – если общий вес пассажиров больше определенного, лифт с места не трогается. У гондольеров нет весов, вот и ограничили количество туристов в одной лодке, пишет «The Guardian».    

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