Во время рабочей поездки в Страшенский район Игорь Додон ознакомился с деятельностью местного филиала Свободной экономической зоны (СЭЗ) «Бельцы».

Глава государства посетил местный Инженерный колледж, начавший работу в 2019 году. В настоящее время на втором курсе колледжа обучаются 34 человека, на первый курс подали документы 15 учащихся. Всего учебное заведение рассчитано на 350 мест, в том числе 80 бюджетных.

Игорь Додон высоко оценил великолепное техническое оснащение колледжа, где в одном здании есть учебные аудитории и комнаты с отличными бытовыми условиями для проживания иногородних студентов.

Глава государства осмотрел также на местное предприятие ООО Whetec, существующее уже два года и занимающееся производством электрооборудования, кабеля и электрических комплектующих для автомобилей.

Предприятие выполняет заказы автомобильного гиганта Renault – Nissan – Mitsubishi, а продукция отправляется на экспорт во Францию. Сейчас здесь трудятся 50 человек, но в планах по увеличению объема производства предусмотрено расширение штата до 300 человек.

Кроме того, на этом же объекте президент ознакомился с производственным процессом на фабрике Senronet, где изготавливаются картонные стаканы, которые успешно экспортируются в Россию и Румынию. Предприятие открылось только в феврале нынешнего года, но уже обеспечило рабочими местами 20 человек.

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