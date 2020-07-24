Игорь Додон побывал в Страшенском районном центре общественного здоровья, созданном в 1978 году. В центре работают 190 человек, лечение от COVID-19 проходят пятеро, всего проведено более 1500 тестов. На дому лечатся 190 инфицированных, 179 вылечились.

Глава государства посетил также больницу в селе Ворничень, где лечатся 87 больных туберкулёзом. За первое полугодие 2020-го их было 232, в 2019-м – 435 пациентов.

Игорь Додон поблагодарил персонал обоих медицинских учреждений за самоотверженность в борьбе с распространением инфекций, вручил лучшим работникам Почетные дипломы Президента и рассказал о том, что благодаря недавно вступившим в силу поправкам в бюджет всем работникам системы здравоохранения Молдовы с 1 сентября будут повышены зарплаты на 30%.

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