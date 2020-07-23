24 июля День Ангела у Аркадия, Елены, Льва, Ольги.

Активные и общительные, харизматичные и дружелюбные, рожденные в этот день всегда будут в гуще событий. В общении они легки и интересны. Рядом с ними всегда жизнь кипит, ведь их знак зодиака Лев! Они амбициозны, всегда находятся в процессе саморазвития. Движение вперед, на хорошей скорости, без остановок – вот прелесть жизни для именинников 24 июля. Умеющие принимать быстрые решения и гибкие, они довольно легко могут принять смену условий как в жизни, так и в работе. Потому что они твердо знают, что всё у них будет отлично. Одетые с иголочки и всегда ухоженные, они прекрасно знают место Льва в иерархии.

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Поздравляем именинников!

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