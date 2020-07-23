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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 июля 22105 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 июля 22105 зараженных
23 июля
19:21 2020
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К вечеру 23 июля в Молдове зарегистрированы 307 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 13 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1886, из них первичных – 1328, а повторных 558.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 22105 человек.

Из 307 новых случаев на сегодняшний день 13 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 3, медсестры – 10.

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