К вечеру 23 июля в Молдове зарегистрированы 307 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 13 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1886, из них первичных – 1328, а повторных 558.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 22105 человек.

Из 307 новых случаев на сегодняшний день 13 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 3, медсестры – 10.

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