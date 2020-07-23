По инициативе депутатов ПСРМ, часть из 100 млн леев, по которым правительство, взяв ответственность перед парламентом на себя, пополнило Национальный фонд развития сельского хозяйства и окружающей среды, направят на эти цели.

Министр сельского хозяйства Ион Пержу, находясь с рабочим визитом в Штефан-Водском районе, сообщил, что деньги в приоритетном порядке будут направляться аграриям наиболее пострадавших регионов.

Глава ведомства заявил, что обсудил с банковским сообществом возможности поддержки сельхозпроизводителей, которые пострадали в результате засухи.

«Я попросил обобщить оптимальные решения о реэшелонировании кредитов без применения штрафных санкций за просрочку и комиссионов за продление кредитов», – сказал Пержу.

Напомним, что депутат ПСРМ Раду Мудряк выдвинул законодательную инициативу, которая предусматривает, что средства Национального фонда развития сельского хозяйства и окружающей среды могут быть использованы для компенсации ущерба фермерам, пострадавшим из-за погодных условий.

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