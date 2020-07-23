Количество пьющих и трезвенников в Литве изменяется в пользу последних, но незначительно, о том свидетельствуют итоги исследования, проведенного сотрудниками Вильнюсского университета, сообщает Delfi.

Только за последние четыре года в группе до 30 лет количество пьющих увеличилось с 10 до 21 процента. «В целом культура проведения досуга меняется, на это важно обратить внимание, когда говорим об алкогольной политике – сейчас нужны не запреты, а социальное доверие. Хватит относиться к людям, как к неким недорослям», – полагает сотрудница Вильнюсского университета Вита Карпушкене. По ее словам в 2015 году среднестатистический литовец выпивал в год 15 литров чистого алкоголя, а сейчас меньше 12-ти.

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