Бывший депутат Верховной Рады, известный предприниматель Давид Жвания обратился к гражданам Украины, сообщает «Страна».

По его словам, к власти вновь стремятся люди, которых совсем недавно вроде как отправили на свалку истории. «В стране происходит ползучий реванш – рейтинг Зеленского падает, и к власти снова рвется Порошенко и его окружение. Я не могу на это спокойно смотреть. Поэтому я решил предупредить граждан Украины, чтобы они не совершали ошибку. Рассказать, кто такой Порошенко и приближенные ему. Это преступная группировка, которая с самого начала участвовала в Майдане исключительно ради захвата власти и личного обогащения», – заявил Жвания. Он рассказал, что лично финансировал протестное движение, с радикалами срывал мирные инициативы власти. Мало того, вместе с бывшим министром иностранных дел Климкиным передал некоему еврочиновнику 5 миллионов евро, цель – поддержка Порошенко в качестве кандидата на пост президента со стороны Брюсселя.

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