23 июля День Ангела у Александра, Антона, Георгия, Даниила, Леонтия, Петра.

Рожденные в этот день идут по жизни победителями. Они баловни Судьбы и любимцы Фортуны. Умные и креативные, они быстро вникают в суть любого вопроса и лихо разруливают даже самые сложные проблемы. Одаренные творчески от природы, они на протяжении всей жизни раскрываются для окружающих в совершенно разных ипостасях. Умеют и любят учиться. Именинники 23 июля с раннего детства знают, что такое хорошо и что такое плохо, и никогда не нарушают своих жизненных принципов. У них много друзей, а дома на них держится почитание традиций и семейных ценностей. Взлетают по жизни высоко и живут в комфорте и полном достатке.

Читайте также:

Поздравляем именинников!

Читайте также: