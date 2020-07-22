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Газета "Кишиневские новости"

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Российские пушки ждут в Тегеране

22 июля
22:11 2020
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Иранский посол в России Казем Джалали в интервью «Коммерсанту» заявил, что его страна готова закупать у северного соседа большие объемы военной техники.

Однако есть одно препятствие, а именно – эмбарго, наложенное ООН на поставку Тегерану оружия, оно прекращает свое действие в октябре этого года, но США могут попытаться его продлить. Джалали не стал уточнять, какую технику Иран хотел бы закупать в России. Ранее из РФ поступали средства противовоздушной обороны, танки, станции радиоэлектронной борьбы. Также известно, что Тегеран намерен заменить свой парк боевых самолетов, которому уже более тридцати лет.

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