Иранский посол в России Казем Джалали в интервью «Коммерсанту» заявил, что его страна готова закупать у северного соседа большие объемы военной техники.

Однако есть одно препятствие, а именно – эмбарго, наложенное ООН на поставку Тегерану оружия, оно прекращает свое действие в октябре этого года, но США могут попытаться его продлить. Джалали не стал уточнять, какую технику Иран хотел бы закупать в России. Ранее из РФ поступали средства противовоздушной обороны, танки, станции радиоэлектронной борьбы. Также известно, что Тегеран намерен заменить свой парк боевых самолетов, которому уже более тридцати лет.