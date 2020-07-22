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Газета "Кишиневские новости"

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На Одесских пляжах морская вода по-прежнему не для купания

22 июля
22:11 2020
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Пресс-служба Одесского горсовета сообщает о том, что качество воды на пляжах города не соответствует нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.

Власти рекомендуют воздержаться от купания на пляжах «Лузановка», «Ланжерон», «Дельфин», «Аркадия», 10-я и 13-я Станции Большого фонтана. Местные жители отмечают интенсивное цветение воды, которому способствует высокая температура воды, днем + 23 градуса Цельсия.

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