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Газета "Кишиневские новости"

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В ПМР соль и сахар попали в перечень социально значимых товаров

22 июля
22:11 2020
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На левом берегу Днестра местное правительство внесло изменения в перечень социально значимых товаров, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

До окончания карантина фиксированные цены будут установлены на картофель, капусту, лук, свеклу, морковь, говядину, свинину, мясо птицы, карпа, карася, толстолобика, сельдь замороженную, соль и сахар. Также в перечень попали защитные медицинские маски. Местные власти сами будут устанавливать предельный уровень торговых надбавок.

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