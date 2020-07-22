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Газета "Кишиневские новости"

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В Минске предложили порвать с Россией

22 июля
22:11 2020
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На телеканале «Беларусь 1» кандидат в президенты страны Анна Канопацкая озвучила свою предвыборную программу.

Претендентка на пост главы государства считает необходимым разорвать договорные отношения с Российской Федерацией. «Я выступаю за реализацию закрепленного в Конституции государственного нейтралитета, за пересмотр всех международных соглашений, которые не соответствуют национальным интересам Беларуси. Я за денонсацию договора о создании Союзного государства, за выход из договора о коллективной безопасности, за прекращение договоров аренды для военных объектов РФ на территории Беларуси и вывода с нашей территории российских военнослужащих», – зачитывала свою программу Канопацкая. По мнению социологов, у нее нет никаких шансов победить на выборах президента, которые состоятся 9 августа этого года.

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