Премьер-министр Ион Кику провел внезапную инспекцию ремонтируемого участка дороги Гояны – Криуляны после того, как получил жалобы на некачественные работы. Об этом сообщает портал TRIBUNA.

По проекту подлежат восстановлению 33 км дорожного полотна, которое проходит через пять населенных пунктов: Хрушова, Бошкана, Кошерница, Оницканы и Слобозия-Душка.

Вместе с главой правительства на стройплощадку приехал и депутат Лилиан Карп, который и сообщил о жалобах водителей на некачественный ремонт. В ходе проверки выяснилось, что на участке проводится временный ремонт, что позволит продлить срок эксплуатации дороги до начала капитального ремонта, требующего 200 млн леев.

До тех пор автомобилисты должны соблюдать скоростной режим не выше 30 км/ч, а расстояние между транспортными средствами должно составлять минимум 70 см. Именно игнорирование этих требований и вызывает проблемы у водителей – вылетающая из-под колес щебенка часто разбивает лобовые стекла машин.

Ион Кику потребовал устранить выявленные недостатки при проведении ремонтных работ, пояснив, что за некачественную работу деньги не будут выплачиваться.

«Прошу контролирующие ведомства тщательно проверить качество работ. Минфин не перечислит деньги, пока мы не будем уверены в надлежащем исполнении. Лучше отремонтировать меньше дорог, но сделать это качественно. Также прошу и местные власти сообщать о выявленных проблемах», – сказал премьер.