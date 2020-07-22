Его применение резко снижает потребность в искусственной вентиляции легких

Британская биотехнологическая компания «Synairgen» разработала новый препарат, благодаря которому значительно сокращается количество больных, которым нужна искусственная вентиляция легких. Лекарство изготовлено на основе белка интерферон бета – он образуется в человеческом организме, когда в него проникает вирусная инфекция.

Новый препарат применяется не путем приема внутрь, а в виде ингаляций. Таким образом, лекарство попадает прямо в дыхательные пути и борется с их поражением. По предварительным результатам, после применения нового препарата почти на восемьдесят процентов уменьшается количество пациентов, состояние которых требует подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. На треть сокращается время госпитализации таких больных, а самочувствие их улучшается так, что они могут вести обычный образ жизни.

Пока исследование проведено на ограниченном количестве добровольцев, поэтому результаты не могут быть признаны научным сообществом. Но если в ходе клинических испытаний полученные результаты подтвердятся, можно будет говорить о кардинальном успехе в подходе к лечению коронавируса, пишет ВВС.

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