В Гагаузской автономии местные активисты готовятся к проведению митинга, на котором к позорному столбу будут пригвождены люди, которые, по мнению организаторов мероприятия, разворовывают гранты, направляемые в регион Евросоюзом.

В автономии 2 февраля 2014 года прошел референдум. На нем большинство местных жителей проголосовали за то, что, в случае ликвидации государственности Молдовы (читай присоединения к Румынии, ред.), Гагаузия может выйти из состава республики и стать самостоятельным субъектом. Плебисцит в Европе заметили, и в автономию стали приезжать всевозможные политики, открыли несколько линий для получения денежной помощи на различные проекты. По мнению местного активиста Леонида Доброва, большая часть европейских денег разворовывается. «Мы считаем, что за этим стоит Петер Михалко, представитель ЕС в Молдове, и мы намерены проводить митинги, пока Европейский союз не даст оценку его действиям. Он крышует воровство, которое происходит в Гагаузии. Это не останется безнаказанным. Мы поднимем весь народ и покажем всему миру лицо ЕС в Молдове», – заявил Добров.

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