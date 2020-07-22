Автор статьи в издании The Hill пишет, что Россия сделала большую ошибку, решив приступить к освоению Луны совместно с Китаем, а не с США.

Соединенные Штаты договорились о сотрудничестве в лунной программе с Японией, Канадой, Австралией, Великобританией, Индией и Израилем. Москва к проекту решила не присоединяться. Автор обращает внимание на слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который сказал, что объединение «напоминает НАТО». «Если русские думают, что Китай будет их уважать, им лучше подумать еще раз. Си Цзиньпинь презирает всех, кто не является коренным китайцем. Если Рогозин сомневается в этом, ему следует спросить уйгуров (мусульманское меньшинство, ред.). НАСА, в свою очередь, всегда приветствовало вклад России (в создании Международной космической станции, ред.), даже когда Рогозин шутил об американских астронавтах, запускаемых на МКС с помощью батута», – пишет автор.

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