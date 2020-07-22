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Газета "Кишиневские новости"

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Российских миротворцев предлагают отправить на родину

22 июля
15:46 2020
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Депутат парламентской фракции Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Кирилл Моцпан считает устаревшей и неэффективной миротворческую операцию на Днестре, которая действует, согласно договору Москвы и Кишинева, с 21 июля 1992-го.

Народный избранник считает, что за минувшие годы Приднестровье с помощью России нарастило свой военный потенциал, а потому Молдова не может контролировать ситуацию в регионе. «Единственно правильное решение в нынешней ситуации – замена миротворческой операции в Приднестровье на многонациональную гражданскую миссию под международным мандатом. Такая миссия сможет эффективно способствовать процессу переговоров, укреплению доверия, гарантированию мира и безопасности в регионе. В ее создании могли бы принять участие страны ОБСЕ, включая Украину, Россию и другие заинтересованные стороны», – полагает Моцпан.

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