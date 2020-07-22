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Газета "Кишиневские новости"

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Старинная китайская ваза продана на аукционе «Sotheby’s» за $ 9 млн

Старинная китайская ваза продана на аукционе «Sotheby’s» за $ 9 млн
22 июля
14:26 2020
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А купили ее когда-то за 56 долларов

В доме одной нидерландской пожилой дамы хранилось много, как она думала, всякого хлама. Всякие китайские штучки достались хозяйке дома в наследство около пятидесяти лет назад.

Решив разобраться с этой коллекцией, владелица пригласила антиквара. И он обнаружил настоящий шедевр – изящную вазу XVIII века, которую изготовили когда-то специально для императора Цяньлуна из династии Цин. Удивительно, что ваза, сделанная из резного фарфора и потому очень хрупкая, прекрасно сохранилась.

Архивные материалы Аукционного дома «Sotheby’s» позволили выяснить, что в середине ХХ века ваза уже выставлялась на торги и была куплена всего за 56 долларов. На этот раз артефакт ушел с молотка за девять миллионов долларов, сообщает CNN.

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