Луна в знаке Лев. День будет благоприятствовать новым знакомствам

О влиянии Луны на нашу планету и всё на ней происходящее говорят и пишут многие. Не подвергаются сомнению лишь зависимость приливов и отливов от ночного небесного светила, все остальные утверждения считаются спорными. Влияние спутника Земли на наше состояние и настроение, на все, происходящее с природой-матушкой – от времени начала цветения плодовых деревьев до цунами, смерчей и извержений вулканов, остается тайной, покрытой мраком. А так как все загадочное всегда притягивает и беспокоит, множество людей стремятся доказать, что все хорошее и плохое в нашей жизни неизменно связано с фазами Луны.

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Что же готовит нам царица ночи 22 июля?

День хорош для деловой активности. Бухгалтера и экономисты, компьютерщики и программисты, люди, работающие с огромным объемом информации, – этот день ваш. Желающим разгрузить вторую половину недели придется в среду поднапрячься – чем больше успеете сделать в этот день, тем легче будете заканчивать рабочую неделю. 22 июля будет благоприятствовать новым знакомствам. А уже в имеющихся отношениях с представителем противоположного пола можно будет что-то исправить, а кто-то может выйти на новый виток отношений. В работе пересмотрите, что нового есть в планах и что осталось невыполненным. Разложите по важности задач и скорости завершения – в этот период (растущая Луна) энергия прибавляется, потому вы все успеете и у вас все получится.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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