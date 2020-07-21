Такого мнения придерживается социолог Ян Лисневски, который отмечает: с самого начала вотум недоверия правительству Кику был ошибочной стратегией, а правая оппозиция позволила собой манипулировать.

Падение правительства Кику и попытка формирования нового кабмина противоречили бы избирательной стратегии кандидата ПДС Майи Санду, которая базировалась на борьбе с властью и лидером президентской гонки Игорем Додоном, утверждает социолог.

Лисневски считает, что партнеры по оппозиции на самом деле конкуренты лидера ПДС, и все вместе они могут рассчитывать лишь на голоса определенной части электората.

«Это объясняет, почему «Платформа DA» и Андрей Нэстасе так спешили выдвинуть вотум недоверия. Вне зависимости от результатов, имидж ПДС пострадает от неофициального альянса с партиями-врагами: Pro-Moldova и Șor. Политическое моделирование показывает, что Альянс между ПДС, Платформой DA, Pro Moldova и партией Șor ударит по электорату ПДС, а в условиях появления новых кандидатов справа шансы претендента ПДС снижаются», – пишет социолог.

По мнению Лисневского, увольнение правительства общество считает провокацией для того, чтобы запустить масштабный политический и экономический кризис, хаос и социальное напряжение накануне предвыборной кампании.

«Итог пиара на теме вотума недоверия подтверждает результаты предыдущих анализов: оппозиция не способна координировать свои действия и выступать единым фронтом. Как результат, каждая политическая группа пытается максимально воспользоваться создавшейся ситуацией и перебросить вину на партнеров по коалиции или даже на управляющие партии, которые в глазах общества одержали важную победу в политической борьбе накануне выборов», – написал Лисневски.

Он добавляет, что отсутствие ясных аргументов и наличие популистских заявлений с парламентской трибуны вызывает недоумение у части общества, что неминуемо приведет к разочарованию накануне избирательной кампании.

«Оппозиция уходит на каникулы с пострадавшим имиджем, она не учитывает мнение людей и готова рисковать стабильностью ради политического рейтинга любой ценой. Они не были в состоянии преодолеть внутренние противоречия и проиграли. Можем констатировать, что нынешняя оппозиция – наиболее удобный кандидат на президентских выборах для Игоря Додона. Предсказуемая, слабая, неорганизованная, а все свои усилия направляющая на победу кандидата власти, который вызывает больше доверия в глазах людей», – заключил социолог Ян Лисневски.

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