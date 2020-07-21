22 июля 2020 года (9 июля по старому стилю) в народе чествуют священномучеников Панкратия, епископа Тавроменийского и Кирилла, епископа Гортинского

История:

Летописцы утверждают, что святой Панкратий жил в 1 веке н.э. Весть о Спасителе заставила его родителей в числе многих других отправиться в качестве паломников в Иерусалим. Судьбе было угодно, чтобы там Панкратий повстречал апостола Петра, послушав проповеди которого, он решил всецело свою жизнь посвятить служению христианской вере. Панкратий уединился в одной из пещер Понтийского хребта, неустанно молясь и ведя жизнь отшельника. В один из дней его навестил апостол Петр, предложив стать его учеником. Спустя годы миссионерства, Панкратий был назначен епископом Тавромении. Его проповеди были столь популярны в народе, что почти все жители окрестностей приняли христианство. Разумеется, это не пришлось по нраву правителям, но опасаясь открыто подвергнуть его преследованиям, они тайно отправили к нему разбойников, чтобы те под видом грабежа убили епископа.

Жизнь Святого Кирилла пришлась на 3 век н.э. Это был период массовых притеснений правителей-язычников, направленных против тех, кто исповедовал христианство. Однажды во время облавы Кирилл вместе с единоверцами был схвачен и отправлен в темницу. В назидание другим казни над верующими устраивались ежедневно. Однако, когда уже почти пришел черед Кирилла, ночью ему явился ангел, известивший о скором чудесном освобождении и воле Господней, предписывающей ему отправиться с проповедями в Рим. Вскоре все так и произошло. Позже ему пришлось отправиться на остров Крит, где Кирилл несколько десятилетий наставлял местную паству и многих язычников обратил в веру христианскую. Жизнь святого Кирилла оборвалась после одного из набегов пиратов, которые в то время случались часто.

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Чего нельзя делать 22 июля 2020 года

Прежде всего, 22 июля категорически запрещено ввязываться в конфликты. Считается, что святые Панкратий и Кирилл не только не одобрят подобное, но и могут наказать за такое прегрешение. Как и в другие дни, нельзя отказывать в помощи тем, кто в этом остро нуждается. Ни под каким предлогом недопустимы ссоры с родителями, потому что в этот день вас за это судьба накажет еще сильней, чем в другой день.

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Поверья и приметы:

В День Панкратия и Кирилла обычно в селе начинался сбор огурцов. Многие верили в примету, что тому, кто попробует первым созревший огурец ранним утром, обязательно будет сопутствовать удача весь год. Кроме того, к этому дню поспевала любимая многими на Руси ягода – черника. Если урожай черники был обильным, то в старину ждали суровую зиму. А вот, если черника к 22 июля была недозревшей, то ждали резкие холода осенью.

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