Каждому из нас знакомо состояние, когда идти дальше сил больше нет, но идти надо. В такие минуты кто-то ломается под ударами, а кто-то, более выносливый, продолжает движение из последних сил. Но Вселенная любит своих детей, и в такие минуты одним она протягивает свою незримую руку помощи, а над другими простирает неразличимый надежный щит. В результате – первые получают силы подняться, а у вторых открывается второе дыхание.

Так кто же получит надежную защиту Вселенной в августе месяце?

Широкоформатный Овен

Представители этого знака получат полную свободу действий и сумеют полностью продемонстрировать, на что способны. Широкий спектр ваших возможностей и талантов можно будет развернуть во всю мощь. В этот период жизнь будет как на прекрасном ярком цветном фото. Уберите все стопора и в полёт! Вас защищает Вселенная!

Обновленная Дева

Представители этого знака осторожны и продумывают каждый свой шаг, опасаясь ошибиться или попасть в капкан. В августе забудьте про осторожность. Отпустите на волю свою фантазию, она подскажет вам множество новых дорог в жизни, и не нужно снова выбирать старую и знакомую. Позвольте себе узнать, что там – за границами вашей зоны комфорта. Вселенная проведет вас мимо ловушек и преобразит вашу жизнь!

Профессиональный Скорпион

Представителей этого знака ждет профессиональный боксерский ринг. Именно здесь вы развернетесь во всю мощь и продемонстрируете силу в профессиональном плане. Участие в сложнейших проектах обернется безоговорочной победой. Деритесь, рискуйте – конкурентов у вас не будет. А Вселенная окружит вас в августе только самыми благородными людьми.

Великолепный Водолей

Представители этого знака должны отбросить все страхи и опасения. Вы генерируете великолепные идеи, вы бесконечно творческие и активные люди, но внутренняя неуверенность не дает вам раскрыться по-настоящему. Прочь все сомнения! Вы будете популярны и востребованы. Идите на зов сердца безоглядно, творите, в августе нет места страхам! Вы под защитой Вселенной!