Они придут на помощь профессионалам

Новые технологии приходят в курортные зоны Израиля. Они повысят безопасность отдыхающих. Инженеры разработали программное обеспечение, благодаря которому можно следить за тем, какова обстановка на всем побережье и в случае необходимости сообщать спасательным службам обо всех происшествиях.

Картинки с видеокамер поступают на компьютер спасателей, а программное обеспечение подсказывает, где может случиться ЧП. Искусственный интеллект видит не только тех, кто тонет, но и детей, оказавшихся в воде, возле которых нет взрослых, может заранее сообщать о том, что идет большая волна или к купающимся приближается какое-то плавательное средство, сообщает РИА «Новости».

Пока искусственный интеллект проходит испытания в курортной зоне израильского Национального парка Пальмахим, а затем получит распространение на всех пляжах страны, ведь купальный сезон в Израиле длится практически до глубокой осени.

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