Так называемый «гагаузский пакет» законов одобрен на заседании парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету и будет рассмотрен на одном из пленарных заседаний.

Инициативам, касающимся автономии уже много лет, к ним периодически возвращались, потом откладывали на дальнюю полку. Вице-председатель Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Александр Слусарь выразил опасения относительно того, что изменения ранее принятых документов могут привести к федерализации страны. «Например, сомнительно положение о том, что никакие поправки в законодательство, касающиеся гагаузской автономии, не могут быть приняты без одобрения Национального собрания (местный парламент, ред.). Есть несколько вопросов, которые представляют опасность для территориальной целостности Республики Молдова», – заявил на брифинге Слусарь. Впрочем, ничего другого от функционера партии PDA и невозможно было услышать, поскольку для любой партии правого толка, будь она во власти или в оппозиции, само понятие «федерация» является ругательным, как, например, слово «негр» для американцев.

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