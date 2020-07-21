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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Ультрафиолет – враг коронавируса

21 июля
16:06 2020
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Это доказали итальянские ученые

Специалисты Миланского государственного университета в результате исследования выяснили, что ультрафиолетовое излучение даже в минимальных дозах убивает коронавирус, и на это требуется всего несколько секунд.

Сначала ученые экспериментировали с ультрафиолетом коротковолнового диапазона. Оно оказалось смертельным для коронавируса. Но лучи этого диапазона не достигают поверхности Земли и из-за защитного действия атмосферы планеты. В следующий раз в опытах были использованы лучи длинноволнового и средневолнового диапазона – именно они обеспечивают нам тепло и красивый загар. Результат оказался аналогичным: вирус под воздействием солнечного света погибал окончательно и бесповоротно. То есть капельки слюны зараженного человека, выделяющиеся при кашле или чихании, становятся не опасными, сообщает РИА «Новости».  

Безусловно, только при помощи солнечных лучей снижения заболеваемости не добиться. Меры безопасности – гигиену рук, ношение масок, соблюдение социальной дистанции – игнорировать нельзя. Но в дополнение к ним ультрафиолет будет способствовать ограничению распространения инфекции.

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