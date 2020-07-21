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Газета "Кишиневские новости"

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Какие знаки зодиака позже других ощущают груз прожитых лет

Какие знаки зодиака позже других ощущают груз прожитых лет
21 июля
14:26 2020
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Присмотритесь к своему окружению. Наверняка среди ваших друзей и знакомых найдется молодой, полный сил индивид лет 25, который вечно ноет о своих проблемах и безысходности бытия. Если работы нет – плохо. А если она есть, то не предел мечтаний. Общение с такими утомляет и раздражает. И уж точно есть старушка-веселушка или старичок-боровичок, которым и года – не беда, и о болячках своих многочисленных говорить не любят, а главное – стараются не отставать от внуков – и смартфонами пользуются, и с компьютером стараются подружиться. Таких и язык не повернется стариками назвать.

Так какие же знаки зодиака не спешат примерять тяжелые одежды старости, а остаются легкими и интересными на всю жизнь?

ОВЕН

Покой им только снится! Представители этого знака сильные и выносливые, добираясь к одной цели, они уже фиксируют новую, и таких целей у Овнов в запасе бесконечное множество. Им некогда даже думать о старости. Их активность, желание быть первым и всегда востребованным – неподвластно времени. Их жизнь – это марафонский забег длинною в жизнь!

ДЕВА

Не позволяй душе (и мозгу) лениться! У представителей этого знака жизнь разделена как бы надвое. Забубенная молодость – бесшабашная, с не самыми лучшими привычками, и разгульная, с песнями у костра до зари. А вот во второй половине приходит мудрость, а с ней забота о здоровье и избавление от вредных привычек. От природы пытливый ум, крепкая память заставляют мозг быть всегда на передовой. Ну какая тут старость!

ВЕСЫ

В трезвом уме и твердой памяти! Это о представителях знака Весы, причем в этом состоянии они пребывают всю жизнь. Не конфликтные и не завистливые, они не просто принимают свой возраст, а несут его легко и элегантно, как новую вещь, которая им вполне по вкусу. А еще – обладатели приятной внешности, они сохраняют своё обаяние на долгие годы!

СКОРПИОНЫ

Годы проходят – а мы и не жили… Это про кого угодно, только не про Скорпионов. Бурная молодость, отчаянная и бесшабашная, отличает представителей этого знака. Но с возрастом им открывается то, на что в молодости времени не оставалось. И Скорпионы очень быстро привыкают к новым ценностям. Они начинают получать удовольствие от жизни во всех ее проявлениях. Здесь нет места старости!

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