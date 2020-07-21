Игорь Додон провел рабочую встречу с мэром Кишинева Ионом Чебаном, во время которой одобрил меры по демонтажу и эвакуации незаконно установленных рекламных щитов, эвакуации брошенных на улицах столицы машин, а также начало работ по очистке русла реки Бык, инфраструктурные проекты и обустройство общественных мест.

«Я ознакомился с процессом реабилитации улицы Албишоара и тротуаров на улицах Бэнулеску-Бодони и Пушкина, для чего по моей инициативе было выделено 100 млн леев из государственного бюджета», – отметил президент Игорь Додон.

Также, учитывая сохраняющуюся напряженную ситуацию с пандемией̆, мы поговорили о мерах, предпринимаемых муниципальными властями для борьбы с распространением вируса и предотвращения заражения населения.

Глава государства призвал мэра столицы продолжать в таком же темпе реализацию начатых проектов, заверив его в полной̆ поддержке со стороны президентской команды.

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