Он попал в страну вовсе не из Китая

Специалисты Института проблем передачи информации Российской Академии Наук изучили геномы (комплексы наследственного материала, содержащегося в клетке организма) 211 вирусов, выделенных у российских пациентов в марте-апреле 2020 года. Выяснилось, что примерно раз в четырнадцать дней геном мутирует, но на свойства вируса это практически не влияет. А вот путь распространения инфекции проследить можно.

Результаты исследования показали, что было 67 независимых друг от друга случаев завоза коронавируса в Россию, при этом ни одного – из Китая. В основном «корона» попала в страну из европейских стран. А некоторые мутации после завоза выявлены только в России и нигде больше не встречаются.

Ученые считают, что по мере дальнейшей изменчивости вируса геномная эпидемиология получит дальнейшее распространение, сообщает «medRxiv».

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