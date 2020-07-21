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Газета "Кишиневские новости"

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Крым как колония для Украины

21 июля
13:46 2020
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До 2014 года в украинский бюджет больше выкачивалось денег из Крыма, чем вкладывалось в него, об этом рассказал Владимир Путин, общаясь с рабочими судостроительного завода «Залив» в городе Керчь, сообщает ТАСС.

По словам российского президента, делалось это не целенаправленно, а по причине убогости, «все приходило постепенно в упадок», нужны были средства. «Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером… Я говорю: “Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?”. Он говорит: “У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше, чем давать, для того чтобы поддержать другие регионы Украины», – рассказывал Путин на встрече с керченскими судостроителями. Исходя из информации, озвученной Путиным, Крым для Киева был подобием Индии для Великобритании, или Мадагаскаром для Франции. И в том и другом случае из колоний качали деньги.

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