До 2014 года в украинский бюджет больше выкачивалось денег из Крыма, чем вкладывалось в него, об этом рассказал Владимир Путин, общаясь с рабочими судостроительного завода «Залив» в городе Керчь, сообщает ТАСС.

По словам российского президента, делалось это не целенаправленно, а по причине убогости, «все приходило постепенно в упадок», нужны были средства. «Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером… Я говорю: “Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?”. Он говорит: “У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше, чем давать, для того чтобы поддержать другие регионы Украины», – рассказывал Путин на встрече с керченскими судостроителями. Исходя из информации, озвученной Путиным, Крым для Киева был подобием Индии для Великобритании, или Мадагаскаром для Франции. И в том и другом случае из колоний качали деньги.

Читайте также: Для каких знаков зодиака откроется денежный поток в 3-й декаде июля

Каким знакам зодиака свойственны бунтарство и риск

Читайте также: Что обещают звезды всем знакам зодиака с 20 по 26 июля

Счастливые перемены для 3 знаков зодиака в конце июля