Вотум недоверия правительству Кику провалился из-за того, что оппозиция не смогла преодолеть внутренние противоречия. Такой вывод содержится в авторской колонке Корнелиу Чури, опубликованной на портале politics.md. По мнению обозревателя, партия «Действие и солидарность» поддержала вотум недоверия, хотя в реальности не желала, чтобы правительство было отправлено в отставку.

«Риски, связанные с отставкой правительства Кику, чересчур большие для этой партии. Существовала вероятность, что ПДС продолжила бы скользить в руки олигархических группировок, что, несомненно, скомпрометировало бы шансы Майи Санду на президентских выборах. По этой причине ПДС не желала отставки. И устроила спектакль в парламенте, будучи уверенной, что требование оппозиции не наберет необходимого числа голосов», – написал Корнелиу Чуря.

Он считает, что процесс подкупа депутатов достиг своих пределов. Это стало заметно вчера, когда оппозиции не хватало голосов, чтобы уволить правительство Кику.

«После случая с Гацканом сложно найти желающих покинуть лодку парламентского большинства. Можем предположить, что тот провал привел и к трате денег, что совсем не понравилось спонсорам процесса. Фактически, ситуация получила обратное развитие, и парламентская оппозиция начала сокращаться, так как на заседании отсутствовали два депутата Шора, заразившиеся коронавирусом», – отмечает Чуря.

Общий вывод: весь процесс по оспариванию власти производит впечатление нервозности, считает обозреватель.

«Длительная подготовка – на протяжении всей парламентской сессии, поддержанная обращениями в Конституционный суд, подкуп депутатов и сюрреалистическая картина по ассоциации Додона с самым большим злом для демократии – все это должно было закончиться фантастическим и нелогичным итогом с точки зрения политического процесса – созданием правительства Платформы ДА, самой маленькой фракции в парламенте, лидер которой воспринимается как черная метка после проигрыша в Кишиневе кандидату-социалисту», – заключил Корнелиу Чуря.

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