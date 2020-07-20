21 июля 2020 года (8 июля по старому стилю) в народе празднуют День Обретения иконы Казанской Божией Матери

История:

Казанский кремль 1579-го года, на территории которого бушует пожар. Огонь забирает жизни сотен людей и превращает в пепел их жилища. Во время этих страшных событий маленькая девочка девяти лет от роду с красивым именем Матрона видит чудный сон, в котором Богородица рассказывает ей об уцелевшей в страшном пожаре иконе и показывает место, где она спрятана. Но ребенку, рассказавшему взрослым свой сон, никто не верит. И тогда Богородица является Матроне ещё раз. На этот раз мама с девочкой идут к месту и находят икону, холстом обернутую. Мягким светом светился святой образ. Найденная икона была перенесена вначале в храм Николая Святителя, а уж потом в стены первого православного храма Казани – Благовещенского собора, который воздвиг еще Иван Грозный. Такова история обретения Казанской иконы Божией Матери. А вот история появления светлого образа так и осталась тайной. На месте, где была найдена икона, построили монастырь, а Матрона стала первой монахиней этого Богородицкого девичьего монастыря. Казанская икона Божией Матери одна из самых почитаемых.

Что можно и чего нельзя делать 21 июля 2020 года

Светлый образ Казанской Божией Матери покровительствует женщинам. У нее просят мира в семье, молят о здоровье всех ее членов, чтобы был в доме достаток, и чтобы детки в доме были.

«Казанская летняя» – это другое имя этого дня. Тяжелые работы были запрещены в этот день, а праздник мог продолжаться и два, и три дня.

Это был день свадеб – счастливые браки заключались в день Казанской летней.

Поверья и приметы:

Если в Казанскую неделю не шел дождь, то он обязательно шел в первые дни августа.

Период жатвы начинался, когда черника созревала.

Агрессивность пчёл в этот день говорила о засухе.