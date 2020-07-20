21 июля День Ангела у Александра, Дмитрия, Николая, Фёдора.

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Нерешительные и неуверенные в себе, рожденные в этот день – натуры очень противоречивые. Обладая вздорным характером, они с раннего возраста ярые спорщики. Замкнутые и обидчивые в детстве, они часто одиноки, потому как не умеют дружить. Именинники этого дня просто магнит для различных неприятностей и недоразумений. С возрастом это их закаляет, и они становятся искателями приключений. Умные и смекалистые они учатся жить в этой системе координат. Но чем раньше рожденные 21 июля осознают, в чем корень их проблем, тем скорее они смогут выйти на дорогу Счастья и почувствовать душевное равновесие – это их кармическая задача.

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Поздравляем именинников!

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