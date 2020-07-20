Понедельник, 20 июля 2020, 00:50

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Поздравьте тех, кто празднует именины 21 июля

Поздравьте тех, кто празднует именины 21 июля
20 июля
21:21 2020
Версия для печати

21 июля День Ангела у Александра, Дмитрия, Николая, Фёдора.

Читайте также:

Нерешительные и неуверенные в себе, рожденные в этот день – натуры очень противоречивые. Обладая вздорным характером, они с раннего возраста ярые спорщики. Замкнутые и обидчивые в детстве, они часто одиноки, потому как не умеют дружить. Именинники этого дня просто магнит для различных неприятностей и недоразумений. С возрастом это их закаляет, и они становятся искателями приключений. Умные и смекалистые они учатся жить в этой системе координат. Но чем раньше рожденные 21 июля осознают, в чем корень их проблем, тем скорее они смогут выйти на дорогу Счастья и почувствовать душевное равновесие – это их кармическая задача.

Читайте также:

Поздравляем именинников!

Читайте также:

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,94–0,45%
EUR19,39–0,39%
GBP21,44+0,24%
UAH0,61–1,10%
RON4,01–0,19%
RUB0,24+0,25%

Курсы валют в MDL на 20.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд