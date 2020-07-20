Вотум недоверия, как и прогнозировали большинство наблюдателей, не набрал необходимого количества голосов в парламенте Молдовы

Депутатов, желающих отправить кабинет министров Кику в отставку, насчитали 46 человек. Именно столько парламентариев проголосовали за вотум недоверия. Поскольку в соответствии с законом, для одобрения вотума требовался 51 голос, правительство Кику продолжит свою работу в прежнем составе. Разумеется, это весомая победа Кику, партии социалистов и, прежде всего президента Игоря Додона. Но это и победа значительной части молдавского общества, не желающей оказаться в затяжном кризисе, который мог бы наступить в случае победы депутатов партий Майи Санду, Андрея Нэстасе, “Шор” и Pro Moldova. Нет ни малейшего сомнения, что это еще одна важная победа и над олигархом Плахотнюком, который приложил много сил, чтобы в Молдове возник затяжной политический кризис. Впрочем, в стане группировки, жаждущей реванша бывшего теневого правителя страны, скорее всего, уже во всю готовят новые планы в надежде отыграться. Шансов у них мало, но хоть и призрачные, они все еще представляют определенную угрозу. С другой стороны, каждый подобный выпад еще яснее указывает на истинные цели тех, кто, прикрываясь громкими словами, преследует групповые интересы, не имеющие никакого отношения к чаяниям населения страны.