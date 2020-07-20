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Газета "Кишиневские новости"

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Луганск требует от Киева определиться: мир или война?

20 июля
20:51 2020
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Представитель Луганска в Трехсторонней контактной группе в Минске Ольга Кобцева считает, что Киев должен приступить к реализации соглашений, заключенных в столице Белоруссии, или отказаться от них, сообщает «Военное обозрение».

По последним данным, за годы гражданской войны, с 2014 года, в Луганской области погибли 1609 мирных граждан. «В ходе Минского переговорного процесса мы довели до сведения украинской стороны – пора определиться: либо идти по пути мирного урегулирования, либо выходить из всех соглашений. Этот выбор Киеву необходимо подтвердить соответствующим политическим решением», – заявила Кобцева местному сетевому изданию. По ее мнению, позиция сторон должна быть определена до местных выборов, которые пройдут в октябре этого года.

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