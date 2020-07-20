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Газета "Кишиневские новости"

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В Румынии вводят жесткие меры изоляции для борьбы с COVID-19

20 июля
20:21 2020
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Прибывающие из районов с высоким риском заражения коронавируса будут помещены под домашний двухнедельный карантин, говорится в новом Законе об изоляции инфицированных людей, сообщает «Международное румынское радио».

Документ, вступающий в силу со вторника, подписал президент Клаус Йоханнис. Те, кто не соблюдает меры, предписанные специалистами, будут помещаться под принудительный больничный карантин, и затраты в полном объеме лягут на их плечи. Людей, которым диагностировали заболевание COVID-19, станут немедленно изолировать на 48 часов. Решение о прохождении карантина может быть оспорено в суде. В Румынии некоторое время назад ослабили ограничения из-за пандемии, а потом вновь ужесточили.

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