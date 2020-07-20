Премьер Молдовы Кику считает, что вотум недоверия написан дилетантами
Премьер Ион Кику считает, что авторы вотума недоверия не совсем поняли, что написали, или надеются, что отставка не получит поддержку депутатов.
«Анализируя текст вотума недоверия, перечисленные кем-то аргументы и подписанные другими, нахожусь перед дилеммой: или авторы не совсем поняли, что писали, или писали с не очень хорошими намерениями, в надежде, что вотум не пройдет», – заявил премьер.
По мнению Кику, авторы вотума не желают брать на себя ответственность за судьбы людей.
«У них другие цели! Вместе с коллегами из правительства и из уважения к гражданам я пришел, чтобы ответить на этот вотум недоверия. Люди должны быть проинформированы о словах одних и делах других», – пояснил Кику.
Напомним, что отчет премьера Иона Кику был прерван оппозицией, криками, заглушившими выступление Иона Кику перед депутатами.
Парламент рассматривает сегодня вотум недоверия, выдвинутый фракциями «Платформы DA» и ПДС и поддержанный группами Канду и Шора, находящимися под контролем олигарха Владимира Плахотнюка.