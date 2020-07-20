Премьер Ион Кику считает, что авторы вотума недоверия не совсем поняли, что написали, или надеются, что отставка не получит поддержку депутатов.

«Анализируя текст вотума недоверия, перечисленные кем-то аргументы и подписанные другими, нахожусь перед дилеммой: или авторы не совсем поняли, что писали, или писали с не очень хорошими намерениями, в надежде, что вотум не пройдет», – заявил премьер.

По мнению Кику, авторы вотума не желают брать на себя ответственность за судьбы людей.

«У них другие цели! Вместе с коллегами из правительства и из уважения к гражданам я пришел, чтобы ответить на этот вотум недоверия. Люди должны быть проинформированы о словах одних и делах других», – пояснил Кику.

Напомним, что отчет премьера Иона Кику был прерван оппозицией, криками, заглушившими выступление Иона Кику перед депутатами.

Парламент рассматривает сегодня вотум недоверия, выдвинутый фракциями «Платформы DA» и ПДС и поддержанный группами Канду и Шора, находящимися под контролем олигарха Владимира Плахотнюка.