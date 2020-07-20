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Газета "Кишиневские новости"

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Додон обсудил с представителями МВФ Меморандум о сотрудничестве

20 июля
18:46 2020
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Президент Молдовы Игорь Додон оценил параметры будущего Меморандума о сотрудничестве в ходе беседы по видеосвязи с руководителем Мониторинговой миссии Международного валютного фонда в Молдове Рубеном Атояном и постоянным представителем МВФ в нашей стране Владимиром Тулиным.

«Мы подвели итоги работы представителей МВФ, оценили параметры будущего Меморандума о сотрудничестве, после чего стороны перейдут к разработке и подписанию непосредственно Программы сотрудничества на три года», – отметил Игорь Додон.

Также были обсуждены такие темы как завершение реформы финансового и банковского сектора, сохранение независимого статуса Национального банка Молдовы, бюджетная и налоговая политика, энергетика, борьба с коррупцией и укрепление правового государства.

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