Президент Молдовы Игорь Додон оценил параметры будущего Меморандума о сотрудничестве в ходе беседы по видеосвязи с руководителем Мониторинговой миссии Международного валютного фонда в Молдове Рубеном Атояном и постоянным представителем МВФ в нашей стране Владимиром Тулиным.

«Мы подвели итоги работы представителей МВФ, оценили параметры будущего Меморандума о сотрудничестве, после чего стороны перейдут к разработке и подписанию непосредственно Программы сотрудничества на три года», – отметил Игорь Додон.

Также были обсуждены такие темы как завершение реформы финансового и банковского сектора, сохранение независимого статуса Национального банка Молдовы, бюджетная и налоговая политика, энергетика, борьба с коррупцией и укрепление правового государства.