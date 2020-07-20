Председатель парламента Зинаида Гречаный считает, что тех, кто сегодня бойкотировал выступление премьера, совсем не интересует работа правительства.

«То, что вы сделали сегодня, демонстрирует, что вас не интересует деятельность кабмина. Решение отправить в отставку правительство принимается демократически, после голосования, после того как заслушан отчет», – заявила спикер парламента после завершения отчета премьер-министра.

Напомним, что премьер Ион Кику был прерван оппозицией, представители которой начали кричать, чтобы заглушить выступление Иона Кику перед депутатами.

Парламент рассматривает сегодня вотум недоверия, выдвинутый фракциями «Платформы DA» и ПДС и поддержанный группами Канду и Шора, находящимися под контролем олигарха Владимира Плахотнюка. Социалисты считают, что альянс хаоса Санду-Канду-Плаха-Шор пытается защитить беглых олигархов, прикрывающих незаконную сдачу в аренду аэропорта.