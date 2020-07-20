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Газета "Кишиневские новости"

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Здравоохранение – приоритет правительства Кику

20 июля
18:01 2020
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Снижение тарифов на ряд медицинских услуг, увеличение на 10% зарплат сотрудников лечебных учреждений страны, обеспечение 18 больниц современным оборудованием – такова только часть важных достижений правительства Кику.

Они включены в отчет о деятельности кабинета министров, представленный сегодня в парламенте, во время слушаний о вотуме недоверия, выдвинутого фракциями «Платформы DA» и ПДС и поддержанного группами Канду и Шора, находящимися под контролем олигарха Владимира Плахотнюка.

Среди успехов в сфере охраны здоровья фигурирует и единая программа обязательного страхования медпомощи. Она была дополнена 70 видами исследований при первичном оказании медпомощи, 340 видами – при амбулаторном лечении, 166 новыми современными услугами, в том числе и покрытием расходов на общественный транспорт для пациентов, проходящих курс химиотерапии.

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